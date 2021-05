Noto, un pulmino per la Bottega solidale: donato dai club service

Da oggi la Bottega Solidale, gestita dalla Caritas a Noto, potrà contare su un pulmino per la raccolta di prodotti alimentari.

Il mezzo è stato donato dai club service della città (Rotary Club, Inner Wheel, Fidapa e Lions Club) con il sostegno di alcune ditte cittadine e stamattina è stato consegnato ai volontari dopo la benedizione del vescovo mons. Antonio Staglianò, alla presenza del sindaco Corrado Bonfanti e dell’assessore al Welfare Roberta Garofalo. Presenti anche i coordinatori della Caritas diocesana, don Paolo Catinello e don Sebastiano Boccaccio, don Angelo Busà, don Giuseppe Favaccio e don Giorgio Di Vita, così come i presidenti e i soci dei club service e i tanti volontari che si alternano nelle attività della Bottega Solidale.

E’ stato inoltre inaugurato l’Emporio della Solidarietà, dovesarà possibile trovare vestiti di tutte le taglie, sostenuto dalle donazioni e rivolto a chi ha bisogno di assistenza.

“Cominciai il mio mandato - ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti - firmando un Patto Sociale dove venivano evidenziate le azioni congiunte, Comune, Diocesi e Caritas, a sostegno delle fasce più deboli e ho visto crescere una comunità solidale”.