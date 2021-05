Matrimoni ed eventi privati, mozione all'Ars di Daniela Ternullo

Ancora troppe incertezze nel comparto del wedding e degli eventi privati sia sul fronte della ripartenza che dei ristori.

Da qui la mozione all'Ars presentata dalla deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo con la quale si impegna il governo regionale a chiedere una data certa per la ripresa delle attività in sede di Conferenza delle Regioni.

"Ho inoltre chiesto - specifica la deputata - che le risorse a sostegno della categoria, incluse nel decreto sostegni, siano incrementate perché insufficienti a coprire il prolungato periodo di blocco. La Sicilia, per vocazione turistica e per location, prima della crisi era tra le mete più gettonate per matrimoni e altri eventi privati con un fatturato generato di oltre 1 miliardo di euro nel solo 2019".