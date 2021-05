Nel Siracusano, colpo al clan Trigila: blitz di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

Duro colpo al clan Trigila che opera nella zona sud-orientale della provincia di Siracusa, a seguito del blitz effettuato all’alba di oggi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. In via di esecuzione un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania, nei confronti di diversi soggetti ritenuti far parte del clan.

"Il gruppo, facendo leva sulla forza di intimidazione, ha acquisito in modo diretto o indiretto il controllo e la gestione di attività economiche come il trasporto su gomma di prodotti orto-frutticoli, sulla produzione di pedane e imballaggi e sulla produzione e commercio di prodotti caseari, influendo e alterando le regole della concorrenza".

L’Operazione di Polizia, mette insieme le indagini compiute dalla Squadra Mobile denominata “Robin Hood”, svolta nel biennio 2016-2018 e dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Siracusa nel biennio 2016-2017, denominata “Neaton”.

Alle operazioni partecipano circa 60 poliziotti della Questura di Siracusa, del Reparto Prevenzione Crimine e dei Cinofili della Polizia di Stato e militari dei Carabinieri, che stanno eseguendo una delle catture, e della Guardia di Finanza che sta curando l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo patrimoniale nei confronti di uno degli indagati.

Ulteriori particolari sull’indagine saranno illustrati nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà oggi alle ore 10:15 presso la sala Aparo della Questura di Siracusa.

