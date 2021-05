Priolo, incendio in abitazione: 64enne, intossicato dal fumo, in ospedale

Incendio in abitazione oggi pomeriggio nei pressi di via Gramsci, a Priolo.

Il proprietario, un uomo di 64 anni, stava utilizzando un cannello, quando le fiamme sono divampate coinvolgendo la struttuta..

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Priolo, coadiuvati dalla Protezione Civile.

L’uomo, intossicato a causa del fumo inalato, è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118.

I Vigili Urbani hanno regolato il traffico veicolare, Carabinieri e Polizia che hanno tenuto lontani i curiosi.