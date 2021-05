Siracusa, Casa del custode di Villa Reimann: Granata "Assegnazione già inserita in un bando in via di pubblicazione

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a polemiche pretestuose e fondate solo sul pregiudizio nei confronti della nostra azione amministrativa.

Così l'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, replica alle accuse del coordinatore dell'associazione Villa Reimann, Marcello Lo Iacono, in merito ai ritardi nell'assegnazione della Casa del custode.

"Ho come l’impressione - dichiara Granata - che, non potendo più attaccare l’amministrazione su Villa Reimann, visto che negli ultimi 3 anni è stata del tutto rigenerata e ristrutturata, con importanti lavori e con la ricollocazione, dopo oltre 25, di arredi, quadri, archivi e libri che erano tristemente custoditi in magazzini e visto che abbiamo inserito nel bilancio del Comune una voce stabile di 25 mila euro per manutenzioni attraverso le quali stiamo iniziando il recupero degli infissi e di altri parti dello stabile e dell’auditorium, ora - aggiunge - si prova a riproporre le polemiche sulla Casa del custode, costruzione fatiscente facente parte della donazione ma che con la Villa non c’entra nulla.

Abbiamo già inserito, con il parere positivo del Comitato dei Garanti - annuncia Granata - la Casa del Custode in un bando in via di pubblicazione con il quale selezioneremo l’ associazione che daranno disponibilità per il recupero.

Save Reimann - conclude - potrà ovviamente partecipare, e ha già avuto notificato il verbale della nostra decisione".