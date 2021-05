Bandiere blu, 10 assegnate alla Sicilia

"Migliora ulteriormente l’offerta del turismo balneare in Sicilia e l’aggiunta di altre due “Bandiere blu” per il 2021 dimostra, ancora una volta, quali siano le potenzialità che l’Isola ha dal punto di vista naturalistico”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, commentando l’attribuzione del riconoscimento di “Bandiera blu” a dieci località balneari siciliane (due in più dello scorso anno) da parte della Ong Fee. A Menfi, Ragusa, Pozzallo, Ispica, Santa Teresa di Riva, Alì Terme, Tusa e Lipari si sono aggiunte Roccalumera nel Messinese e Modica nel Ragusano, oltre al titolo assegnato, per il porto turistico, a Capo d’Orlando.