Pachino, servizi sociali: dipendente comunale positivo. Uffici chiusi

Da oggi, lunedì 10 maggio e fino a nuove disposizioni, gli Uffici comunali di Servizio Sociale, della sede distaccata di Via P. Nenni, resteranno chiusi al pubblico. La decisione è scaturita dall'accertamento di un caso di positività al Covid di un dipendente.

Disposta contestualmente la quarantena fiduciaria del personale che opera nello stesso ufficio. Tutti i dipendenti si sono già sottoposti volontariamente a tampone e i locali sono stati sanificati.

Per le emergenze riguardanti i servizi sociali gli utenti potranno mettersi in contatto con il Comando di Polizia Municipale contattando lo 0931/846282.