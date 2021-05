Melilli ha un consulente per il piano vaccinale: è Aurelio Saraceno

Un consulente per il piano vaccinale a Melilli è stato nominato dal sindaco, Giuseppe Carta.

Si tratta di Aurelio Saraceno il cui incarico è gratuito e su base volontaria.

“Il mio obiettivo - ha dichiarato il sindaco Carta - è quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare la salute e il benessere dei miei concittadini. Per questo ragione ho ritenuto che la grande esperienza professionale acquisita negli anni ai vertici dell’Asp megarese e la vasta conoscenza sociale del Dott Aurelio Saraceno, fossero di grande aiuto all’intera comunità per l’organizzazione del piano vaccinale”.