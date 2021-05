Vaccini, in Sicilia via alle prenotazioni dai 16 anni con lievi patologie

Campagna vaccinale in Sicilia: al via già da oggi le prenotazioni dai 16 anni in su per coloro che hanno lievi patologi sulla piattaforma di Poste Italiane.

Si tratta di coloro che sono affetti da patologie neurologiche, malattie respiratorie, diabete, ipertensione arteriosa, Hiv, malattie autoimmuni, immunodeficienze, malattie cerebrovascolari, insufficienza renale/patologia renale, malattie epatiche, malattie cardiocircolatorie, patologie oncologiche.

Attualmente in Sicilia possono prenotare la vaccinazione: gli estremamente vulnerabili, gli over 80, le forze dell'ordine, il personale sanitario, il personale scolastico, i 70enni, i 60enni, i conviventi/caregiver di soggetti ad alto rischio, i 50enni senza patologie, e adesso anche dai 16 anni con lievi patologie. Il vaccino inoculato sarà Pfizer.