Melilli set per l’ultimo film di Jessica Woodworth

Alcune riprese dell'ultimo film della regista statunitense, Jessica Woodworth, saranno girate a Melilli.

Nei giorni scorsi, il sindaco Giuseppe Carta e l’assessore alla cultura, Rosario Cutrona, hanno incontrato e i dirigenti di Bo Films, una produzione cinematografica internazionale.

""Per noi - ha dichiarato Carta - lo sviluppo economico e culturale passa attraverso la valorizzazione della bellezza della nostra terra e questo

film è una ulteriore importantissima occasione di promozione”.

“Ringrazio la Bo Films - ha detto l’assessore Rosario Cutrona - per aver scelto Melilli, la nostra Terrazza sugli Iblei, come set cinematografico

a cielo aperto”.