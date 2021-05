Solarino, festa sul terrazzo: sanzioni per oltre 10.000 euro

Festeggiavano un 18esimo compleanno sul terrazzo di un abitazione, a Solarino quando sono arrivati i Carabinieri.

E' accaduto nella serata di sabato scorso: diverse sono state le chiamate al 112 da parte di persone che abitano nelle vicinanze dell'abitazione, anche se la musica ad alto volume e le leluci erano facilmente incidviduabili.

I militari dell'Arma hanno sorpreso 14 persone che ballavano e bevevano in violazione di tutte le norme in vigore.

Da qui le sanzioni per tutti i partecipanti pari a oltre 10.000 euro. Sei dei 14 giovani, peraltro, erano arrivati da fuori Comune.