Omicidio di Peppino Impastato, Priolo aderisce all'iniziativa dell'Anci

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio di 43 anni fa, Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia a Cinisi.

Il Comune di Priolo aderisce all’iniziativa lanciata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, intesa a promuovere l’importanza della cultura della legalità.

“Con orgoglio - sottolinea il vice sindaco, Maria Grazia Pulvirenti - aderiamo all’iniziativa promossa da Anci “per non dimenticare”. Sui nostri canali social abbiamo pubblicato un breve video sulla vita di chi ha lottato contro la prepotenza e violenza della mafia, andando contro la stessa famiglia, per risvegliare nelle coscienze i valori, la libertà, la verità e la giustizia”.

“Con la condivisione di questo video - dichiara il sindaco Pippo Gianni - vogliamo rendere omaggio alla figura di Peppino Impastato, che a soli 30 anni ha pagato con la vita quel diritto all’onestà e alla libertà che ogni forma di associazione mafiosa soffoca. Vogliamo ricordare non solo di Impastato ma tutte le vittime della criminalità organizzata, nella vicinanza ai loro cari, nella volontà di non lasciare mai soli i cittadini nel percorso di denuncia della corruzione e delle intimidazioni”.