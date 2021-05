Floridia, arrestato marito violento: si era rifugiato in campagna

Aveva cercato di sfuggire alla cattura e all'arresto per i maltrattamenti e le violenze a cui per anni aveva sottoposto la moglie, ma alla fine è stato rintracciato in un casolare delle campagne di Floridia e arrestato. Si tratta di un 52enne di origini catanesi.

Dalla denuncia sporta dalla moglie e dalle successive indagini svolte dai Carabinieri, che hanno riguardato l'arco temporale che va dal 2012 al 2020, è emerso un quadro di continue violenze e soprusi di natura fisica e psicologica, accompagnati dalla distruzione di mobili e suppellettili.

Da qui il provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa.

Giorni fa, quando i Carabinieri avevano cercato di fermarlo mentre tornava dal lavoro, l’uomo, intuita la situazione, si è lanciato a forte velocità contro i militari, riuscendo a forzare il posto di blocco e a rendersi irreperibile.

Le ricerche, nei giorni seguenti, sono state anche allargate grazie al supporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato dei “Cacciatori di Sicilia”, che assieme ai colleghi della Tenenza di Floridia hanno battuto le aree rurali del territorio.

Nel corso dell’ultimo rastrellamento, il 52enne è stato rintracciato in un casolare: qui aveva portato i suoi effetti personali e aveva fatto scorta di cibo ed acqua per restare nascosto il più a lungo possibile.

L’uomo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Cavadonna.