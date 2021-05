Siracusa, rappresentazione classiche: Prestigiacomo al ministro Gelmini "Si autorizzino 3.000 spettatori a serata"

"Salvare la stagione dell’Inda è una assoluta priorita per l’economia di Siracusa e del suo territorio pesantemente segnato dall'epidemia".

Questa la premessa e la motivazione che hanno indotto la deputata nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, ad intervenire preesso il ministro Maria Stella Gelmini. L'inizio della nuova stagione è alle porte e sono necessarie risposte rapide dal governo alle istanze avanzate dal territorio.

"Ho chiesto al ministro di valutare positivamente la richiesta di autorizzare almeno 3000 posti a serata al teatro greco per l’intera stagione degli spettacoli classici.

Senza questi numeri che consentono di applicare con il massimo rigore le disposizioni sul distanziamento vista l’ampiezza e la capienza della cavea - spiega Prestigiacomo - la stagione rischia seriamente di non sostenersi economicamente.

Ho chiesto al ministro di discutere subito la questione, nella prima riunione utile sulle riaperture, forse già da lunedì, in sede di confronto con le regioni. Il ministro mi ha assicurato impegno immediato. Questo è un obiettivo che deve essere di tutti, nessuno escluso".