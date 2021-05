La Maremonti teatro di troppi incidenti stradali, chiamata in causa l'ex Provincia

La mancata manutenzione della Maremonti alla base dell'alto numero di incidenti stradali che si verificano con frequenza ravvicinata. A denunciare la situazione è il presidente del Consiglio comunale di Palazzolo Acreide, Francesco Tiné che con un post su facebook tagga i sindaci dei Comuni interessati, Michelangelo Giansiracusa, Alessandro Caiazzo, Marilena Miceli, Salvatore Gallo e Rossella La Pira.

"Ieri pomeriggio - scrive - si è verificato l'ennesimo incidente sulla Maremonti che é l'estensione stradale delle nostre Comunità, oltre ad essere giornalmente percorsa da tutti noi per raggiungere Siracusa.

Dal 12 marzo ad oggi, si sono registrati quattro pericolosi incidenti (12 marzo, 27 aprile, 6 maggio e 7 maggio) e purtroppo due vittime, con una manutenzione ordinaria quasi del tutto assente.

Chiediamo al Commissario del Libero Consorzio di Siracusa - conclude - di convocare un tavolo tecnico per conoscere le misure di prevenzione, di controllo e l’attività manutenzione in corso e in programma promossi dall’ente sovracomunale".