Siracusa, furto di rame e apparecchi elettrici all'Outlet: un arresto

E' stato sorpreso dai Carabinieri di Belvedere all'interno del centro commerciale Outlet mentre stava trafficando all'interno delle cabine elettriche della struttura. In manette è finito Claudio Di paolo, 58 anno con precedenti per reati contro il patrimonio.

I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato che i cancelli del parco commerciale “Outlet” di contrada Spalla, da tempo dismesso, erano stati forzati. Hanno effettuato un controllo all'interno e hanno sorpreso in flagranza Di Paola.

Sul posto rinvenuti e sequestrati gli attrezzi da scasso utilizzati, un coltello a serramanico e la refurtiva (diversi chili di rame ed apparecchiature elettriche) che è stata restituita all’avente diritto.

Per Di Paola sono stati disposti gli arresti domiciliari.