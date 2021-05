Siracusa, vaccini: ieri all'hub 789 somministrazioni. Domina Pfizer

Continua la predominanza di somministrazioni di vaccini Pfizer all'hub vaccinale di via Bixio, a Siracusa: nella giornata di ieri su un totale di 789 inoculazioni, 724 sono state di Pfizer e 65 di AstraZeneca.

I prenotati sono stati 532, i non prenotati 257.

Da ieri, intanto, "Porte aperte" nei centri vaccinali della provincia di Siracusa per la fascia di età 50-59 anni con patologie certificate. Per tutti gli over 50 (nati dal 1962 al 1971) è già possibile prenotare la vaccinazione nel portale Poste italiane e l'inizio delle somministrazioni è fissato per giovedì 13 maggio.

Intanto, l'assessorato regionale della Salute ha disposto il riavvio della vaccinazione per il personale scolastico e universitario docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima vaccinazione.