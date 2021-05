Solarino, salgono i contagi: chiusi campo sportivo e villa comunale

Contagi in salita a Solarino ai limiti della zona rossa. Un incremento dei dati che ha indotto il sindaco Sebastiano Scorpo a firmare l'ordinanza di chiusura del campo sportivo (esclusi gli sport individuali) e della villa comunale.

"Invitiamo caldamente i concittadini - dice Scorpo - a rispettare le regole anticontagio, per scongiurare il pericolo di entrare nuovamente in zona rossa, e perché non sia l'intera comunità a pagare gli errori di pochissimi".