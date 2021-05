La Sicilia rimane in zona arancione per un'altra settimana: l'ordinanza di Speranza

La Sicilia rimane in zona arancione anche per la prossima settimana anche se l'indice del contagio (Rt) è sceso sotto 1 (0.89) e il rischio è passato da moderato a bassocome si evince dal report settimanale della cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità.

Questo però non è bastato a designare per l'Isola il passaggio in zona gialla perché in base al decreto del marzo 2020, è necessario riconfermare questo valore per due settimane di fila.

La Sicilia, dunque sarà arancione fino al 16 maggio. Restano in vigore le restrizioni su spostamenti, consentiti solo all'interno del proprio Comune; varcare i confini del proprio territorio di residenza è permesso solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Sarà possibile far visita ad amici e parenti, una volta al giorno massimo 4 persone oltre ai minori conviventi.

Per bar e ristoranti sarà ancora vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno, consentito l'asporto e la consegna a domicilio.

Vale sempre, e questo per tutte le fasce di colore, il coprifioco alle 22.