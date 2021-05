Siracusa, l'insegna della Croce Rossa esposta sulla facciata del Vermexio

Anche Siracusa celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in programma per domani, anniversario di nascita del suo fondatore, Jean Henry Dunant. Da oggi la bandiera dell'organizzazione umanitaria è esposta sulla facciata di Palazzo Vermexio e lo resterà fino al 15 maggio.

Il sindaco, Francesco Italia, stamattina ha ricevuto, in rappresentanza del Comitato di Siracusa, Donatella Capizzello che ha donato al Comune l'insegna; successivamente assieme l'hanno fissata alla balconata.

“Un appuntamento che si rinnova ogni anno – dice il sindaco Italia – e che acquista ulteriore valore simbolico alla luce del periodo che stiamo vivendo. In questi mesi terribili di pandemia, la Croce Rossa continua a essere un punto di riferimento per la professionalità e la dedizione mostrate nei confronti di chi ha bisogno di assistenza sanitaria”.