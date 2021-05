Siracusa, morte Eligia Ardita: udienza in Cassazione fissata per il 9 luglio

E' stata fissata al 9 luglio prossimo l'udienza in Cassazione per il caso di Eligia Ardita, l'infermiera siracusana per la cui morte è stato condannato all'ergastolo, sia in primo grado che in Appello, il marito Christian Leonardi.

L'uomo è accusato sia dell'omicidio della moglie e del procurato aborto della piccola Giulia che Eligia portava in grembo. La donna era infatti all'ottavo mese di gravidanza quella sera del 19 gennaio del 2015 quando nella casa di via Calatabiano è successo l'irreparabile.

Per l’accusa, l'omicidio è stato compiuto al culmine di un litigio tra Leonardi e la moglie a causa dell'intenzione dell'uomo di uscire con alcuni amici dopo cena. Leonardi avrebbe tappato la bocca alla moglie, causandone la morte per soffocamento con il suo rigurgito.

Leonardi, dopo un'iniziale ammissione di responsabilità, alla prima udienza del processo di primo grado, ha depositato una lettera in cui respingeva qualsiasi addebito, dicendo che erano stati il fratello e il suo difensore dell'epoca a convincerlo a confessare "per evitare di passare tutta la vita in carcere". Leonardi ha continuato a professarsi innocente lungo tutto il percorso giudiziario, tanto da arrivare a presentare ricorso in Cassazione.

Oggi è arrivato l'appuntamento che, al termine, decreterà in via definitiva il destino di Leonardi, mentre la famiglia Ardita farà l'ultimo passo per affermare la verità sull'accaduto e addebitare le giuste responsabilità.

La casa di Eligia, teatro della morte della giovane donna, nel frattempo, è diventata sede di una fondazione, intitolata a Eligia e alla piccola Giulia e dedicata alla lotta alla violenza sulle donne.