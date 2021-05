Filippo Magnini, a Noto per un programma tv, si allena alla piscina comunale

A Noto per un programma tv, il nuotatore azzurro Filippo Magnini si è allenato in questi giorni nella piscina comunale di contrada Zupparda.

All’orizzonte c’è il Trofeo Settecolli, ultima gara per conquistare un pass per i giochi olimpici di Tokyo che, per Magnini, sarebbero i quarti della carriera.

Stamattina al termine dell’allenamento un veloce salute con il sindaco Corrado Bonfanti e l’assessore allo Sport Giusi Solerte. Con loro anche Pippo Marotta, vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto.

“Ringrazio per la disponibilità dimostrata - ha detto a fine allenamento il due volte campione del Mondo sui 100 metri stile libero - non mi aspettavo di trovare una struttura così ben allestita. Sto preparando l’ultima gara per cercare la qualificazione alle Olimpiadi e ho potuto sfruttare questa opportunità. Ho visitato la città, è bellissima: spero di ritornare presto, stavolta con la mia famiglia”.

"Un grandissimo campione - ha detto invece il sindaco Bonfanti - al quale ho voluto portare i saluti della comunità”.