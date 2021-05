Noto, al via il Progetto Lapis per giovani laureati: in palio 4 borse di studio

Dare vita a nuove imprese sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale in tutta l’area del Val di Noto. E' l'obiettivo del progetto Lapis (Laboratorio per la Promozione dell’Imprenditorialità Sostenibile), promosso dall'associazione Prometeo e che mette in palio 4 borse di studio da 10mila euro ciascuna per altrettanti giovani laureati. Il progetto terrà insieme le proposte innovative di un team di giovani operatori di sviluppo con l’esperienza di mentori adulti, al fine di creare un incubatore di idee, che interagirà con organizzazioni, gruppi spontanei e singoli cittadini. Il progetto, della durata di 9 mesi, è cofinanziato dalla Fondazione di Comunità Val di Noto, e prevede un’attività di ricerca e diffusione di buone pratiche d’impresa, finalizzate all’incentivazione dello sviluppo locale sostenibile e basate sull’analisi dei bisogni e delle potenzialità del territorio, nonché sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (dal turismo esperienziale alla digitalizzazione, dall’agricoltura circolare alla rigenerazione delle periferie urbane, alla mobilità sostenibile). Lapis si trova anche sulla piattaforma di Crowdfunding ProduzionidalBasso. https://sostieni.link/28395 è il link per sostenere il progetto.