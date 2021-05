Cassaro, positivo al covid passeggiava per il centro cittadino: denunciato

Vìola l'isolamento fiduciario a cui era sottoposto, e viene denunciato. E' accaduto a Cassaro, dove i carabinieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria un uomo per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione del covid. L'uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione mentre si trovava tranquillamente in pubblico benché sottoposto, con espresso provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, ad isolamento fiduciario. I militari, sapendo che l'uomo era sottoposto all'isolamento sanitario, notando che l'uomo passeggiava per il centro della cittadina, lo hanno fermato con tutte le cautele del caso, intimandogli di fare immediatamente rientro nella sua abitazione. La denuncia è scattata perché il comportamento dell’uomo è stato ritenuto potenzialmente molto pericoloso in quanto avrebbe potuto costituire motivo di diffusione del virus con chi fosse entrato in contatto con lui.