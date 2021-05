Augusta, Baia del Silenzio invasa da rifiuti "speciali"

La Baia del silenzio di Brucoli devastata da rifiuti speciali e dannosi per l'ambiente. La scoperta è della Guardia costiera di di Augusta, durante uno dei controlli programmati a tutela del territorio costiero. I militari della Capitaneria di Porto megarese hanno così rilevato che in zona capo Campolato - e in particolare nell’area della Baia del Silenzio - erano state scaricate svariate tipologie di rifiuti, quali lattine di vernice, arredi dismessi, laterizi, materiale di risulta, parti di apparecchiature elettroniche (RAE), ovvero materiali per i quali è previsto uno smaltimento particolare. Sul sito anche legname e rifiuti domestici, in parte bruciati. Tutta l'area è stata posta sotto sequestro penale per la cui bonifica verrà fatta esplicita richiesta da parte della Guardia costiera alle competenti autorità locali.