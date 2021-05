Siracusa, primo incontro del Tavolo permanente della Salute

Si è tenuto ieri il primo incontro del Tavolo permanente della Salute. Al centro della discussione il piano vaccinale e la sua organizzazione.

Nella sala riunioni dell’Asp di Siracusa Cgil Cisl Uil, rappresentati da Franco Nardi e Adriana Drago, dalla segretaria generale Vera Carasi, dal delegato territoriale Vincenzo Calvo e di Spi, Fnp e Uil Pensionati con i tre segretari generali Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino, si sono confrontati con il direttore sanitario Salvatore Madonia, il direttore degli Affari generali Lavinia Lo Curzio, i direttori dei quattro Distretti sanitari di base di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto, Anselmo Madeddu, Lorenzo Spina, Giuseppe Consiglio e Salvatore Nigroli, il coordinatore dell’Urban Center, Antonino Micale, i direttori degli ospedali Giuseppe D’Aquila, Antonio La Ferla, Eugenio Vinci e Rosario Di Lorenzo.

La delegazione sindacale ha posto l’accento sulle criticità emerse all’esterno dell’hub di via Bixio con troppi anziani in attesa per molte ore, oltre che le anomalie nella piattaforma di prenotazione. Ma soprattutto ha ribadito la necessità di coinvolgere i medici di base per garantire maggiore velocità nelle vaccinazioni a domicilio per anziani non autosufficienti e disabili. Un incontro è già stato calendarizzato all’Ordine dei Medici.