Vittoria dell'Eurialo Under 17 con l'Augusta: primo successo del torneo

L’Under 17 dell'Eurialo Siracusa brinda alla prima vittoria nel torneo di categoria.

Ieri sera ha superato in trasferta con il punteggio di 3-1 l’Augusta nella prima di ritorno (terzo incontro per Cantalanotte e compagne) del triangolare in cui è inserita anche l’Aurora. Prestazione convincente quella offerta dalle verdeblù, decise a riscattare la sconfitta incassata nella gara di andata del PalaLobello. Il primo set si è concluso sul 25-22 per le ospiti, che hanno mostrato lucidità e bravura nelle fasi decisive del parziale. Nel secondo parziale reazione dell’Augusta, che si è imposta con due punti di scarto (26-24) dopo una “lotta” caratterizzata da scambi lunghi ed avvincenti. L’Eurialo è riuscita a spuntarla nel terzo set, riportandosi avanti nel match (25-17). Ha poi chiuso i giochi nel quarto nonostante il disperato tentativo dell’Augusta di rimanere aggrappata alla partita: 25-20 per le aretusee e primi tre punti portati a casa con merito.

Una vittoria che fa il paio con quella del giorno precedente dell’under 19, che aveva espugnato con facilità il campo di Sortino. Prossimo impegno dell’under 19 martedì 11 maggio alle 19,30 al PalaLobello contro il Giarratana.