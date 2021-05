Siracusa, in garage bici e un rolex a bandiera rubati: 24enne denunciato

E' accusato di ricettazione oltre che di detenzione illegale di munizionamento : si tratta di un 24enne siracusano denunciato dalla Polizia.

A seguito dei furti segnalati negli ultimi mesi, sono stati predisposti servizi mirati ed avviate le indagini del caso da parte della Squadra Mobile e della sezione di P.G. della Polizia, che hanno individuato l’abitazione di uno dei possibili ricettatori.

All'alba di ieri la perquisizione in casa del giovane, all’interno della quale sono state rinvenute due munizioni di arma a canna lunga illegalmente detenute dal giovane. I controlli sono stati estesi agli altri luoghi nella disponibilità del 24enne e all’interno di un garage, di pertinenza dell’abitazione del ragazzo, è stato trovato un vero e proprio “deposito di refurtiva”. All’interno sono state trovate 4 biciclette, di cui due con pedalata assistita, per una valore pari a circa 4.000 euro, e un “orologio Rolex a bandiera”, risultato essere stato rubato a gennaio 2018 in una nota gioielleria di Ortigia.

La refurtiva sarà restituita ai legittimi proprietari.