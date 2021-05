Siracusa, arriva la "certificazione verde" per gli spostamenti tra regioni rosse e arancioni: ecco come ottenerla

In Sicilia sono state definite le modalità per ottenere la “Certificazione verde Covid 19”.

Il presidente della Regione, Musumeci, ha inviato una circolare in qualità di assessore per la Salute ad interim a tutte le Aziende sanitarie e l’Asp di Siracusa ha avviato le procedure per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle certificazioni di “avvenuta vaccinazione”, di “guarigione da Covid 19” e di “test con esito negativo al virus Sars Cov 2”.

Le Certificazioni Verdi di “avvenuta vaccinazione” e di “guarigione dalla infezione” hanno validità 6 mesi rispettivamente dalla data di completamento del ciclo vaccinale e dalla data di guarigione, mentre il certificato di negatività al test ha validità di 48 ore e servono per gli spostamenti tra regioni in zona rossa e arancione.

E' stato istituito un Centro operativo all’interno dell’Urp per il rilascio della certificazione verde che si potrà richiedere attraverso posta elettronica: la richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo mail certificazioneverde.covid19@asp.sr.it allegando copia del documento di identità. Nel sito internet www.asp.sr.it è disponibile un modulo web che semplifica la richiesta con la compilazione dei campi previsti.