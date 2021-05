Siracusa, pannelli pubblicitari abusivi nella nuova aiuola a verde di piazza Adda: rimossi

Non ancora completata ma già preda dei pannelli pubblicitari abusivi.

Stiamo parlando della nuova aiuola alberata di Piazza Adda all'interno della quale questa mattina, sono spuntati i 5 pannelli pubblictari. A denunciare pubblicamente l'accaduto è l'assessore Carlo Gradenigo: "Oltre a deturpare un'opera a verde ancora incompiuta e rompere arbitrariamente le mattonelle della piazzola appena rifatta, chi ha operato, ha per ore messo a rischio l'incolumità di persone e mezzi essendo i pannelli piantati nella nuda terra.

Un grazie ai tecnici del Comune di Siracusa e al Corpo dei Vigili Urbani prontamente intervenuti per la rimozione integrale dei manufatti".