Priolo, ampliata l'assistenza domiciliare integrata: ne usufruiranno 38 persone

Tutti gli anziani che avevano presentato domanda per usufruire dell’assistenza domiciliare, integrata con l’assistenza sanitaria, beneficeranno del servizio.

E’ stato ampliato dall'amministrazione comunale il servizio Adi che sarà garantito a 38 persone.

“Con questa iniziativa - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - intendiamo fornire servizi e assistenza mirata a risolvere i problemi legati alla perdita di autonomia”.

“L’obiettivo dell’intervento - sottolinea il sindaco Pippo Gianni - è quello di favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare, mantenendo i margini di autonomia. Questa iniziativa è anche un sostegno importante per le famiglie e diventa ancor più fondamentale in un momento difficile, segnato dalla pandemia, in cui è necessario non solo ricevere assistenza ma anche sentire la vicinanza di altre persone”.