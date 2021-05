Siracusa, Democrazia partecipata: incontro esplicativo online del terzo bando

Riparte il percorso di Democrazia partecipata, il programma per la selezione di progetti di utilità pubblica presentati dai cittadini e selezionati attraverso il voto popolare.

Dopo la pubblicazione del nuovo bando, il terzo, martedì 11 maggio alle 17 si terrà l'incontro introduttivo pubblico per spiegare le modalità di presentazione dei progetti e i passaggi per la loro selezione. La riunione si terrà su piattaforma Zoom; interverranno l'assessore Rita Gentile e il dirigente Vincenzo Migliore.

Per partecipare all'incontro bisognerà compilare una scheda telematica di Google che si può scaricare all'indirizzo https://forms.gle/6gupDgAk7bj5AoWQ7 oppure dalla pagina Facebook istituzionale @ComuneDiSiracusa.

Il bando scade alle 12 del 31 maggio. Sul sito del Comune (www.comune.siracusa.it), alla sezione “Democrazia partecipata”, si trovano le informazioni necessarie e la scheda per la presentazione dei progetti.