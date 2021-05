Siracusa, carico di sfalci abbandonato nello spiazzale davanti il Rizza

Un intero carico di sfalci di potatura di siepi di pitosforo abbandonato nello spiazzo antistante l’ospedale Rizza, alla presenza di numerosi testimoni. Sono in corso indagini da parte della Polizia Ambientale per identificare i responsabili.

“L'appello che rivolgo ai cittadini - dichiara l'assessore Andrea Buccheri - è quello di denunciare e di comunicare, anche in forma anonima, qualsiasi informazione o altri indizi che possano tornare utili alle indagini che sta svolgendo il Nucleo ambientale della Polizia municipale. Chiunque abbia visto questo furgone, o individuato gli autori del gesto o anche il proprietario della siepe potata, può comunicarlo alla casella di posta elettronica poliziambientale@comune.siracusa.it. Non bisogna voltarsi dall'altra parte - aggiunge - la denuncia di chi abbandona rifiuti non solo è un atto di coraggio, è un atto di giustizia verso la città che è anche nostra. Solo in questo modo, con un presidio del territorio che coinvolga anche i cittadini, potremmo combattere questo tipo di reato che danneggia il territorio e l'ambiente”.