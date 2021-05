Siracusa: è morto Giuseppe Agosta: fondatore della Comunità San Martino di Tours

“Una notizia tristissima per tutti ma in modo particolare per gli ultimi della nostra città, che perdono un punto di riferimento certo e un fratello sempre pronto a spendersi per loro”.

Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale e di tutta la città per la scomparsa di Giuseppe Agosta, presidente e fondatore della Comunità San Martino di Tours.

“Tutti – prosegue il primo cittadino – associano Peppe alla mensa che da una trentina d'anni accoglie chiunque abbia bisogno di un pasto, senza fare domande e, anzi, donando oltre al cibo una parola di conforto e di attenzione. Ma l'impegno suo e dei sammartini nel volontariato sociale è stato a tutto tondo: accanto ai tossicodipendenti, ai senzatetto, ai bimbi malati di famiglie povere, in alcune occasioni collaborando con il Comune e con il Distretto socio-sanitario. La forza e le motivazioni per fare tutto questo Peppe le trovava nella fede in Dio e nell'insegnamento cristiano dell'accoglienza e della compassione verso chi soffre, un esempio che, sono certo, sarà coltivato da chi porterà avanti l'impegno nella Comunità. Alla sua famiglia giunga il cordoglio dell'amministrazione comunale e di tutti i siracusani”.

Cordoglio arriva anche da Salvo Sorbello, presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Siracusa: " Fu animatore di svariate e importanti iniziative di solidarietà nella nostra città. Basti pensare alla mensa di Ortigia, alle attività contro la diffusione delle tossicodipendenze, a quelle per l’assistenza ai bambini ricoverati nel reparto ospedaliero di pediatria, al Punto Notte di via Filisto”.