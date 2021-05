Priolo, Festa della mamma 2021: i supereroi dai bambini della scuola del'infanzia

Spiderman, Cenerentola, Wonder Woman, Superman, Mulan e altri personaggi, interpretati dai componenti dell’associazione Superheroes Priolo, in visita nei plessi di scuola dell’infanzia.

L’iniziativa, denominata “Wonder Mamma”, è stata organizzata proprio in occasione della Festa della Mamma, in collaborazione con il Comune, assessorato alla Cultura, e Superheroes.

I personaggi hanno fatto prima visita al plesso Di Mauro, dove erano presenti anche il sindaco Pippo Gianni, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio e l’assessore alle Politiche Giovanili, Diego Giarratana e si sono poi spostati nei plessi Radino e Palatucci. Ad ogni bimbo è stato consegnato un attestato “Wonder Mamma”, corredato da un gadget, che potranno donare alle mamme nella giornata a loro dedicata.