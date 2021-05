Siracusa, caso Scieri: gli imputati sceglieranno il rito abbreviato?

Udienza preliminare in prosecuzione sul caso Scieri domani in programma al tribunale di Pisa.

E' prevista la costituzione delle parti: sarà presente il Ministero della difesa a fronte della citazione in giudizio come responsabile civile. che l'avvocato che rappresenta la famiglia Scieri, Alessandra Furnari, aveva avanzato il 15 febbraio scorso. Oltre ad essere presente in tale veste il Ministero chiederà di costituirsi parte civile, come aveva già fatto in seno al procedimento militare.

"Ci aspettiamo poi di sapere - riferisce l'avvocato Furnari a SiracusaPost.it - se, come era stato informalmente anticipato, gli imputati sceglieranno il rito abbrevviato. Questo - conclude Alessandra Furnari - è il punto per noi fondamentale in questa udienza".

Ricordiamo che nel processo per la morte di Emanuele Scieri sono imputati per omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi i tre ex caporali della Folgore, Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e i due ex ufficiali, accusati di favoreggiamento, Enrico Celentano, all'epoca comandante della Folgore, e Salvatore Romondia.