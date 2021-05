Zone Franche Montane, i sindaci di 5 Comuni siracusani oggi a Roma

I sindaci di Buccheri, di Buscemi, di Cassaro, di Ferla e Palazzolo insieme ad altri 100 colleghi siciliani a Roma per sostenere l’istituzione delle zone franche montane, per la promozione del territorio e per una fiscalità che consenta il diritto di residenza.

"A Roma - dicono in coro- per adoperarci affinché i nostri comuni abbiano il diritto di esistere".