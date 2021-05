Noto, abbandono rifiuti: prime multe e notizie di reato in Procura

Oltre 500 ore di immagini per sorprendere in flagranza chi abbandona i rifiuti nei pressi di via Sonnino e di via Giantommaso. Questa mattina la Polizia Municipale ha incontrato il sindaco Corrado Bonfanti per presentargli i primi riscontri sulle nuove attività di verifica e controlli con le prime multe elevate ed anche alcune notizie di reato inviate in Procura.

“Come promesso - dice il sindaco Bonfanti - siamo intervenuti e continueremo a farlo anche nelle prossime settimane. Decine le multe elevate, così come le notizie di reato. E’ tutto documentato grazie al sistema di video sorveglianza. Stiamo anche presidiando con la squadra ambientale della Polizia Municipale alcuni quartieri della città, sanzionando e informando sul corretto conferimento. Si registrano già piccoli passi avanti e non ci fermeremo fino a quando l’avvio di una nuova stagione non sarà definitivamente metabolizzato”.