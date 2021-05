Siracusa, pianta di marijuana e cartuccia in casa: denunciato 25enne

Una pianta di marijuana ed una cartuccia calibro 40 trovati in casa di 25enne di Siracusa.

Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato denunciato da agenti della Squadra Mobile, per detenzione di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di munizionamento.

Sempre ieri, gli investigatori hanno denunciato un uomo di 42 anni perché nella propria abitazione deteneva illegalmente una quantità di oxicodone, un oppioide simile alla morfina, non conforme ad una ordinaria terapia del dolore.