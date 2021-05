Siracusa e provincia, prenotazione vaccini: i Carabinieri in aiuto dei cittadini

Anche le 25 Stazioni e la Tenenza dipendenti dal Comando Provinciale di Siracusa impegnate a fornire supporto e piena disponibilità nella prenotazione dei vaccini anticovid alle persone che hanno poca dimestichezza nell’utilizzo del web o sprovviste di accesso alla rete nella loro abitazione. In alcuni casi, grazie all’utilizzo di tablet in dotazione alle pattuglie, i Carabinieri, si recano direttamente a domicilio di coloro che sono impossibilitati a muoversi.

Nel mese di aprile sono state 86 le persone che si sono rivolte ai Carabinieri della provincia per eseguire la prenotazione on-line dei vaccini.

Per dare ancor maggiore efficacia all’iniziativa, sono scese in campo le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, anche con servizi di protezione civile presso i vari Hub vaccinali dislocati nella provincia aretusea.

In provincia le Sezioni Anc hanno messo a disposizione nei propri uffici postazioni internet:

 Sezione di Siracusa:

Via Adrano, 17: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

Via Santuario, 33 c/o Basilica: domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

 Sezione di Augusta:

Via Megara, 99: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30;

 Sezione di Francofonte:

Via Antonio Gramsci presso la chiesa di San Francesco D’Assisi;

 Sezione di Lentini e Carlentini:

Carlentini – Via Battaglia c/o Centro Anziani: da: lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

Pedagaggi – c/o Delegazione Comunale: sabato dalle 09:00 alle 12:00;

Lentini – Via Galliano 1: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

Lentini – Via Federico di Svevia – c/o Istituto Marconi da: lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:30;

 Sezione di Noto:

Largo Pantheon, 3 – presso la Chiesa Ecce Homo: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore

11:00; venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;

Via Giovanni Aurispa, 111 – presso la Chiesa Santa Maria della Rotonda: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00; - venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;

 Sezione di Sortino:

Sede Sezione: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 14 alle ore 18.