Siracusa, spaccio di droga: denuncia per un 21enne

Un siracusano, di 21 anni, è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza nella zona delle “case parcheggio” con 37 dosi di marijuana: il giovane era in compagnia di un altro ragazzo, di 25 anni, conosciuto come assuntore di sostanza stupefacente.

La droga, per un peso complessivo di circa 19 grammi, era nascosta tra i rovi,insieme a oltre 600 euro in contanti anch’essi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

Per il giovane è scattata la denuncia.

I militari delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del pusher.