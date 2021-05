Siracusa, danno fuoco ad un'auto: avviso conlusione indagini per 3 giovani

Avviso conclusione indagini per 3 giovani siracusani indagati dalla Polizia per avere, in concorso tra di loro, distrutto un’autovettura parcheggiata, dandola alle fiamme dopo averla cosparsa di liquido infiammabile.

L'episodio contestato risale alla notte del 9 gennaio scorso quando arriva la segnalazione di un'auto in fiamme all'interno del parcheggio condominiale di un complesso residenziale della zona alta della città. Secondo le prime informazioni acquisite, i responsabili, dopo aver appiccato il fuoco, si sarebbero dati a fuga a bordo di uno scooter.

Sono state, immediatamente, avviate, da parte della Squadra Mobile, le indagini per ricostruire i fatti ed individuare gli autori del gesto. Partendo da quanto riferito dalla vittima, gli investigatori hanno recuperato e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel parcheggio e vicino all’area interessata dall’incendio. E sono state proprio le immagini ad incastrare i tre giovani che, secondo quanto riferito dagli investigatori, si erano dati appuntamento sul posto per predisporre tutto l’occorrente; dopo aver fatto rifornimento di liquido infiammabile e fiammiferi, due dei tre ragazzi si sono spostati ad appiccare il fuoco all’autovettura.

Identificati gli autori, due dei quali fratelli, uno di 21 e l’altro di 24 anni.

Alla base del gesto dissidi passati, tra uno dei tre indagati e la vittima, dovuti a ragioni “sentimentali”: entrambi corteggiavano la stessa donna.