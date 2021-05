L'Eurialo Siracusa Under 19 chiude in 3 set il match con il Sortino

L’Eurialo Siracusa si sbarazza in tre set del Sortino nella gara valida per la terza giornata del campionato under 19 di pallavolo femminile.

In attesa di recuperare il match di Modica, che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 22 aprile e che è slittato al 28 maggio, la squadra verdeblù è scesa in campo per la seconda volta, riscattando, con un netto 3-0 (25-7, 25-8, 25-8), il ko di nove giorni fa a Comiso. A fare la differenza una migliore qualità nel palleggio e in tutti i fondamentali: l’Eurialo ha attaccato bene, difendendo con efficacia e concretizzando anche le cosiddette “palle sporche”.

Le ragazze del presidente Fabio Cardella debutteranno in casa, alla quarta giornata di campionato, martedì prossimo, 11 maggio, alle 19,30 affrontando al PalaLobello il Giarratana in un match che si preannuncia avvincente e combattuto.

Per quanto riguarda l’under 17, domani terza gara del triangolare. Le ragazze allenate da Salvo Drago giocheranno in trasferta contro l’Augusta con l’obiettivo di cancellare il ko dell’andata al PalaLobello del 21 aprile scorso con il punteggio di 3-1, cui ha fatto seguito la sconfitta nella stracittadina contro l’Aurora Siracusa.