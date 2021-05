Lentini e Sortino tornano da oggi in zona arancione

Lentini e Sortino, da oggi, tornano in zona arancione.

A mezzanotte, non essendo prorogate da apposita ordinanza dal presidente della Regione, è decaduta la zona rossa e con essa le restrizioni connesse.

E' migliorato, infatti, il tasso di incidenza che è tornato al di sotto dei 250 nuovi casi settimanali ogni 100000 abitanti.

Dal sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, in un videomessaggio, l'invito ai cittadini a continuare a rispettare le norme di prevenzione in attesa che la campagna vaccinale coinvolga sempre più una larga fetta della popolazione.