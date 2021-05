Focolaio covid in un centro accoglienza di Priolo, ci sarebbero circa 60 positivi

Un focolaio covid in un centro di accoglienza di Priolo.

Secondo le poche notizie che siamo riusciti ad avere, pare che siano circa 60 gli ospiti della struttura risultati positivi e già da domani il numero potrebbe aumentare.

In questo momento sarebbro 75 gli ospiti del centro.

Ecco perchè in sole 24 ore il numero degli attuali positivi è lievitato, passando da 50 a 100. Numero che non dovrebbe però determinare la zona rossa per il Comune della zona industriale: gli ospiti non sono residenti a Priolo e pertanto non dovrebbero rientrare nel calcolo del tasso di incidenza.

Situazione già sotto controllo: adottate nel frattempo tutte le misure idonee a non creare problema alcuno alla popolazione residente.