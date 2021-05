Final Four di Coppa Italia, l'Ortigia cede solo ai rigori e si piazza quarta

Ci sono voluti i rigori per assegnare il terzo posto nelle finali di Coppa Italia e ad aggiudicarsi il derby siciliano tra Telimar e Ortigia è stata la squadra palermitana.

La partita inizia subito bene per l'Ortigia, che va a segno con Mirarchi dopo 40 secondi dall'inizio, ma in acqua c'è grande equilibrio. Le difese e i portieri sono molto attenti, così ci vuole una doppia superiorità per il Telimar per pareggiare con Damonte a metà tempo. Poi, porte inviolate fino al termine della frazione. Il secondo tempo è l'opposto del primo, con tanti gol. Ma è il Telimar a giocare meglio, nonostante il primo squillo sia dell'Ortigia, con una gran rete di Giacoppo dalla distanza. I palermitani sono cinici in fase offensiva e realizzano un filotto di 4 reti che li portano sul 5-2. Gallo accorcia su rigore, ma a1 '05 dalla fine è un altro rigore, realizzato da Del Basso, a fissare il punteggio sul 6-3 Telimar a metà gara. Nel terzo tempo, in acqua c'è un'altra Ortigia. I biancoverdi crescono e, dopo un botta risposta Giacoppo-Damonte, iniziano la rimonta. Tempesti para tutto, Di Luciano, Vidovic, Napolitano e ancora Di Luciano realizzano il sorpasso prima degli 8 minuti finali. Il quarto tempo è una bolgia. Il Telimar pareggia subito con Vlahovic, gli arbitri ne espellono due per parte per scorrettezze, le porte restano inviolate fino alla sirena. Poi i tiri di rigore, al termine del quale inizia la festa del Telimar per uno storico terzo posto.

Questo il commento del vice-allenatore dell'Ortigia, Martino Abela, nel post partita: “Ci siamo ricompattati, ci siamo ritrovati, forse un po' tardi, durante la partita, soprattutto nel terzo tempo siamo riusciti a venire fuori come gruppo e abbiamo dato il massimo. Questo è molto importante. Usciamo a testa alta da questa partita, i rigori non ci hanno sorriso ma ci servirà anche questo come esperienza per la prossima stagione. Adesso dobbiamo pensare al prossimo obiettivo, che è la finale per il 5° posto in campionato. Cerchiamo di prendere tutte le cose positive di questa Final Four e di portarle con noi per la doppia finale per il 5° posto".

Nell'immediato post partita parla anche il capitano biancoverde Massimo Giacoppo: “Sapevamo di affrontare in casa una squadra determinata che avrebbe fatto di tutto per vincere questa gara. Abbiamo avuto solo un passaggio a vuoto, poi abbiamo recuperato una partita che sembrava compromessa. Abbiamo perso ai rigori, capita. Penso che la nostra stagione rimanga comunque strepitosa, al di là di questo risultato per il quale faccio i complimenti al Telimar".