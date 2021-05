Priolo, si ampliano i giorni e gli orari di apertura del Punto vaccinale al Cerica

Aumentano i giorni e gli orari di apertura del Punto Vaccinale al cerica di Priolo Gargallo.

Mentre prima era aperto solo 3 volte a settimana ed esclusivamente di mattina, adesso sarà aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 19.

A renderlo noto è il sindaco, Pippo Gianni: “Obiettivo – afferma Gianni – è quello di dare una spinta alla campagna vaccinale anche nel nostro paese, incrementando il numero delle somministrazioni per le categorie che rientrano nei target stabiliti dal Piano nazionale”.

Da oggi a Priolo vaccini senza prenotazione per gli over 60 anni, per i fragili e per gli ultraottantenni. Dal 13 maggio sarà possibile effettuare le vaccinazioni anche per i soggetti dai 50 ai 59 anni.

Per i soggetti fragili basterà esibire un certificato rilasciato dal medico di famiglia o dallo specialista, comprovante la propria condizione di salute. Il medico vaccinatore valuterà la scheda e vaccinerà il soggetto fragile e il suo eventuale accompagnatore.

In considerazione dell’ampliamento del servizio, il sindaco e l’assessore al ramo, Santo Gozzo, hanno disposto l’incremento del personale di Protezione Civile e Misericordia.