Siracusa, piano piste ciclabili: primo contronto tra amministrazione e cittadini

Primo confronto in videoconferenza tra l'amministrazione comunale di Siracusa e la cittadinanza per la stesura di Biciplan, il piano generale sulle piste ciclabili. E' in programma il 19 maggio prossimo alle 17. Parteciperanno il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana.

Alla riunione sono invitati gli stakeholder e i cittadini singoli o in forma associata. Un secondo incontro sarà dedicato alle organizzazioni politiche e ai sindacati.

Il Biciplan si occuperà della pista ciclabile “Rossana Maiorca” e di tutte le altre che l'amministrazione ha in programma di realizzare, alcune delle quali sono già state finanziate. Sarà uno strumento coerente con il piano urbano della mobilità sostenibile, approvato dal consiglio comunale prima dello scioglimento, e a sua volta in fase di revisione.

“Un momento necessario – affermano il sindaco Italia e l'assessore Fontana – dal quale ci aspettiamo importanti indicazioni. La scelta della mobilità sostenibile è fondamentale per il modello di città che stiamo realizzando e che deve tenere conto anche delle direttive del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Parlamento".