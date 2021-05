Siracusa, vaccini anticovid: in arrivo 1.800 dosi di Moderna

In arrivo in Sicilia altre 29.600 dosi di vaccino Moderna. Di queste 1.800 sono destinate alla provincia di Siracusa.

Saranno consegnate venerdì dal corriere espresso Sda di Poste Italiane. Questa la suddivisione: alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (4.200), Enna (1.700), Palermo (9.000), Erice Casa Santa (2.200), Siracusa (1.800), Ragusa (1.500), Agrigento (2.200) e Caltanissetta (1.500).

E intanto dalle 20 di domani, sarà possibile inoltrare le richieste di prenotazione da parte dei cittadini over 50.