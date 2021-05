Pachino, pagamento degli stipendi di marzo ai dipendenti comunali, ma non per tutti

Venerdì scorso a Pachino l'erogazione degli stipendi del mese di marzo ai dipendenti, ma non per tutti. In 10, infatti, sono rimasti fuori.

A denunciare la situazione è il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passsanisi: "Quanto accaduto è oltremodo grave, e va in tempo rapidissimo risolto, ripristinando l’immediata legalità, anche perché rischia di creare un precedente gravissimo, oltre che un’incomprensibile discrezionalità”.

Passanisi ha evidenziato la necessità di fare rapidamente chiarezza, accelerando l’iter per la liquidazione degli stipendi dovuti ai dieci dipendenti rimasti all'asciutto.